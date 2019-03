Ny forskning viser, at Egtvedpigen måske alligevel var fra Egtved

For fire år siden kunne et forskerhold fra blandt andet Nationalmuseet og Københavns Universitet afsløre, at Egtvedpigen ikke var født og opvokset i Danmark men tværtimod kom langvejs fra, muligvis fra Schwarzwald i Sydtyskland. Det skete på baggrund af analyser af strontiumindholdet i Egtvedpigens tænder, negle og hår. Pigens strontiumsignatur matchede ikke den, som findes i den danske natur, så hun måtte være født et andet sted langt borte. Forskerne pegede på tyske Schwarzwald, da man her har en strontiumsignatur, som matchede Egtvedpigens.

Det var en sensationel opdagelse, som viste, at bronzealderen var meget mere dynamisk, end man tidligere havde troet, med tætte handelsforbindelser og familierelationer mellem høvdingedømmerne i Sydvesttyskland og Jylland på trods af den store afstand.

Teori udfordres af geologer

Den teori og fortælling bliver nu i den grad udfordret af de to geologer Rasmus Andreasen og Erik Thomsen fra Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, som ved at studere prøver af overfladevand i talrige bække, damme og småsøer i Midt- og Vestjylland har fundet ud af, at den strontiumsignatur, som Egtvedpigen bar på i sine tænder, negle og hår, er fuldt foreneligt med, at hun højst sandsynlig ikke var indvandrer men derimod levede hele sit korte liv i Egtved og omegn.

»Vi har fra 20 prøver inden for en radius af 10 kilometer fra Egtvedpigens gravhøj kortlagt strontiumsignaturen i området. I 17 ud af de 20 prøver finder vi en strontiumsignatur, som er identisk med den, som man finder i Schwarzwald i Sydtyskland. Så Egtvedpigen behøvede ikke at gå hele vejen til Sydtyskland for at opnå den strontiumsignatur, hun bar rundt på. Hun kunne blot gå ud i sin ’baghave’. Så det understøtter ikke påstandene om, at hun skulle have en udenlandsk oprindelse. Tværtimod var hun nok nærmere pæredansk«, siger lektor emeritus Erik Thomsen fra Aarhus Universitet om deres nye studie, som netop er blevet offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science Advances.

Det nye opsigtsvækkende studie får ikke Karin Margarita Frei og de andre forskere bag den første strontium-undersøgelse til at ryste på hånden og til at putte teorien, om at Egtvedpigen kom langvejs fra, i graven.

»Det er interessante data, mine kolleger kan fremvise, og jeg er sikker på, at deres tal er rigtige. Men jeg er ikke enig i den måde, de fortolker deres data på, og der skal yderligere undersøgelser til, før de kan konkludere, som de gør. For eksempel er det ikke nok kun at kigge på overfladevand. Man skal også undersøge om eksempelvis jord, planter og grundvand i Egtved og omegn har de samme høje isotopværdier, og det har vores kolleger ikke gjort«, siger Karin Margarita Frei efter hun har læst den dugfriske videnskabelige artikel.