Mysteriet er løst: Derfor dør man ikke af en håndfuld mandler i dag

Hvis man bider i en bitter og giftig mandel fra et vildt mandeltræ, får man også smag for, hvordan mandler smagte i meget gamle dage. Nu har et internationalt forskerhold med dansk deltagelse fundet ud af, hvordan mandeltræet pludselig begyndte at producere søde og spiselige mandler.

I dag kan man i et grådigt øjeblik godt finde på at sætte en håndfuld mandler til livs. Det havde ikke været en god idé i stenalderen. For dengang fandtes der ikke søde mandler, men kun bitre og giftige mandler, som gemte sig inde i frugten på de smukke vilde mandeltræer. Her ville indtagelse af mellem 10 til 40 mandler være lig med den visse død for et voksent menneske.