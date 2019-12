De 10 største opdagelser i 2019: Verdenshistoriens første billede af et sort hul er årets videnskabelige gennembrud

Årets største gennembrud går til en enestående bedrift. Det er for første gang i verdenshistorien lykkedes at tage et billede af et sort hul i universet, mens det slubrer en hvirvlende strøm af lysende plasma og gas i sig.

Billedet, som ved første øjekast kunne ligne en kosmisk donut, gik sin sejrsgang over hele verden, og denne avis valgte at rydde hele forsiden den 11. april til fordel for det supertunge sorte hul, som befinder sig i centrum af galaksen M87. En galakse, der ligger i vores kosmiske nabolag cirka 55 millioner lysår borte i retning af stjernebilledet Jomfruen.