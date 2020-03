To danskere jagter en kur mod coronavirus: Vi skal forberede os på at blive ramt af en anden bølge af epidemien

Mens Danmark er lukket ned, har to respekterede danske viruseksperter kastet sig helhjertet ind i kampen for at komme den aktuelle coronavirus til livs.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Lige nu findes der ikke nogen behandling eller vaccine mod den aktuelle coronavirus, som officielt og per lørdag formiddag har smittet 146.238 mennesker verden over og krævet 5.441 dødsfald.

Verden er nemlig blevet ramt af en mikroskopisk virus, som aldrig før har haft adgang til menneskekroppen. Derfor havde den første patient i verden, der blev ramt af virussen – ligesom alle os andre – ikke et målrettet immunforsvar mod coronavirussen, da den i Kina tog springet fra en flagermus over i Patient 0. Muligvis med et skældyr som mellemvært.

Man kan sige, at menneskeheden er blevet taget med paraderne nede, og det betyder også, at man hverken har behandlinger eller vacciner mod sygdommen, som i værste fald kan udvikle sig til en potentielt dødbringende lungebetændelse hos især ældre eller i forvejen svækkede personer.

Nu må vi krydse fingre for, at den virker hos de patienter, hvor infektionen har udviklet sig til en alvorlig og livstruende lungebetændelse Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme, Rigshospitalet

Forskere og læger arbejder i øjeblikket på højtryk med at udvikle både behandlinger og vacciner, som måske kan gøre en stor forskel på kortere eller længere sigt mod den verdensomspændende epidemi, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i denne uge erklærede for en pandemi.

Nu skal mennesker testes

En, som tager del i arbejdet, mens pandemien raser, er professor i infektionssygdomme Jens Lundgren fra Rigshospitalet i København. Han er netop vendt hjem fra et møde hos National Institute of Health i USA, hvor man lagde en plan for, hvordan man i mange lande, inklusive Danmark, kan indlede patientforsøg med en potentiel behandling mod den aktuelle coronavirus, som aldrig er blevet testet på mennesker før.

Medicinen hedder Remdesivir. Den blev oprindelig udviklet med håb om at kunne behandle andre alvorlige virusinfektioner, for eksempel ebola eller de to tidligere coronavirusinfektioner sars og mers, som også har plaget menneskeheden. Men selv om medicinen ser ud til at virke mod sars og mers i forsøgsdyr som rhesusaber, en makakabeart, så har man altså aldrig forsøgt sig på mennesker før.

»Medicinen kan forhindre, at de viruspartikler, der er trængt ind i forsøgsdyrenes celler, begynder at formere sig, og bremser på den måde infektionens fremmarch. Vores håb er, at medicinen også kan virke på mennesker, der er inficeret med den aktuelle coronavirus, som plager verden lige nu, fordi den genetisk set har ganske meget til fælles med de to andre coronavirusser, som forårsager sars og mers. Så nu må vi krydse fingre for, at den virker hos de patienter, hvor infektionen har udviklet sig til en alvorlig og livstruende lungebetændelse«, siger Jens Lundgren i en telefon fra Rigshospitalet.

Selv om vi selvfølgelig håber, at medicinen kan gavne de patienter, som bliver ekstra hårdt ramt af infektionen, så er der også en risiko for, at medicinen ligefrem kan gøre skade Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme, Rigshospitalet

Jens Lundgren havde en behandlingsprotokol med hjem i tasken fra USA i søndags, og han fortæller, at han lige siden hjemkomsten har ligget vandret og arbejdet dag og nat.

»Vi har i København fået ansvaret for at lede og koordinere forsøgsbehandlingen i hele Europa sammen med de infektionsmedicinske afdelinger på en række europæiske hospitaler, som vi har mange års erfaring i at samarbejde med. Vi er faktisk klar til at gå i gang i med forsøgsbehandlingen, så snart det skal være«, siger Jens Lundgren, som fortæller, at der i øjeblikket er indlagt seks patienter på infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet, der er blevet smittet med coronavirus og har udviklet alvorlige lungebetændelser.

Behandlingen er et lodtrækningsforsøg

Forsøgsbehandlingen er et lodtrækningsforsøg. Det betyder, at hvis patienter siger ja tak til at deltage i forsøget, vil der blive trukket lod om, hvem der skal behandles med Remdesivir, og hvem der ikke skal.

»Som udenforstående eller pårørende kan man måske undre sig over, at vi i en alvorlig situation ikke tilbyder behandlingen med Remdesivir til alle vores nuværende og kommende patienter. Men den eneste måde, man kan finde ud af, om medicinen virker eller ej, er ved at sammenligne en stor gruppe af coronasmittede, som får medicinen, med en stor gruppe, som ikke får den og må nøjes med placebo. Selv om vi selvfølgelig håber, at medicinen kan gavne de patienter, som bliver ekstra hårdt ramt af infektionen, så er der også en risiko for, at medicinen ligefrem kan gøre skade«, siger Jens Lundgren, som fortæller, at man i Kina siden februar har været i gang med et lignende forsøg med medicinen, hvor resultaterne endnu ikke er offentliggjort.

Man har nu et stille håb om, at hiv-medicinen også kan gøre en forskel i behandlingen af coronasmittede Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme, Rigshospitalet

Det er langtfra de eneste behandlinger, man forsøger sig med på nuværende tidspunkt på verdensplan. Man har eksempelvis også indledt forsøg med malariamedicin og hiv-medicin i kampen mod den aktuelle coronavirus.

»I behandlingen af hiv-patienter har man haft held med at kunne hæmme et virusenzym i form af en såkaldt protease, som har kunnet bremse sygdomsudviklingen. Man har nu et stille håb om, at hiv-medicinen også kan gøre en forskel i behandlingen af coronasmittede, fordi den aktuelle coronavirus har et enzym, som tilnærmelsesvis kunne minde om det, der findes i hiv. Man har lavet forsøg med hiv-medicinen i Kina, og resultaterne fra forsøgene skulle efter sigende snart være på trapperne«, siger Jens Lundgren.

Farligere på et diskotek

Rigshospitalet er ikke det eneste sted i Danmark, hvor man har meldt sig ind i den globale kamp mod verdens nye plage. På Statens Serum Institut er virolog og professor Anders Fomsgaard og hans videnskabelige medarbejdere gået i krig med at udvikle en såkaldt dna-vaccine mod den nye coronavirus, som, hvis projektet lykkes, skal bruges til at forebygge, at man overhovedet bliver inficeret med virussen og dermed helt undgår at blive syg.

Vi har et forsøg kørende, hvor vi har nogle humane celler i en petriskål, som vi inficerer med den aktuelle coronavirus, sars-CoV-2 Anders Fomsgaard, virolog og professor,Statens Serum Institut

»Ganske kort tid efter at man havde fundet ud af, at der var en ny coronavirus på spil i Kina, fik man kortlagt virussens arvemateriale ned til mindste detalje. Vi har så studeret den genetiske kode ganske nøje og har fundet et gen, som vi med vores erfaring tænker kunne være en oplagt kandidat til at lave en dna-vaccine, som potentielt ville kunne få raske personers immunforsvar op på dupperne og klar til at bekæmpe den nye coronavirus, så snart den melder sin ankomst i de øvre luftveje«, siger Anders Fomsgaard.

Så mens mange danskere bliver hjemme fra skole, arbejder hjemmefra og gør sig umage med at holde afstand til andre mennesker for at undgå at blive smittet med den frygtede coronavirus, er den i den grad i spil i det sikkerhedslaboratorium, hvor Anders Fomsgaard og hans kolleger arbejder på Statens Serum Institut. Et laboratorium, der er bygget til, at man kan håndtere verdens farligste virusser uden at bekymre sig om at blive smittet, hvis man vel at mærke er i fuld beskyttelsesdragt og ved, hvordan man skal håndtere farlige virusser.

I 1989, hvor han forskede i hiv-vacciner i USA, oplevede de pludselig, at flere og flere af de forsøgsaber, som de havde i dyrestalden, faldt om en efter en

»Vi har et forsøg kørende, hvor vi har nogle humane celler i en petriskål, som vi inficerer med den aktuelle coronavirus, sars-CoV-2. Det foregår i en såkaldt laboratoriebænk, hvor ingenting kan slippe ud. Så det ville i min optik være farligere at stå på et københavnsk diskotek med risiko for at blive hostet op i hovedet end at være i vores sikkerhedslaboratorium. Vores laboratoriebænk hverken nyser eller hoster nemlig, og vi ser ikke den nye coronavirus som farlig sammenlignet med de mange andre virusser, som vi har arbejdet med, som har en langt højere dødelighed«, siger Anders Fomsgaard, der taler af erfaring.

I 1989, hvor han forskede i hiv-vacciner i USA, oplevede de pludselig, at flere og flere af de forsøgsaber, som de havde i dyrestalden, faldt om en efter en. Det viste sig, at de var ramt af ebolavirus, og det udløste et sandt mareridt blandt de forskere, som arbejdede i bygningen, inklusive Anders Fomsgaard, som var bange for, at de var blevet smittet med virussen, som kan fremkalde dødelig blødningsfeber. Så vidt kom det heldigvis ikke, men historien gav inspiration til den populære virusfilm ’Outbreak’ med Dustin Hofmann i hovedrollen.

Så kan vi håbe på, at en pengestærk virksomhed vil investere de store summer penge, der skal til for at teste, om dna-vaccinen også virker på mennesker Anders Fomsgaard, virolog og professor, Statens Serum Institut

Langsommelig proces

Tilbage i sikkerhedslaboratoriet på Statens Serum Institut har de en plan med deres forsøg med coronavirus. De vil nu forsøge at vaccinere forsøgsdyr med den vaccinekandidat, som de tænker ville kunne aktivere et målrettet immunsvar mod den ægte coronavirus. Når forsøgsdyrene er blevet vaccineret, vil de tappe blod fra dyrene og studere, om blodet kan forhindre, at de celler, som de dyrker i petriskåle, bliver inficeret med coronavirus. Det ville nemlig være et tegn på, at forsøgsdyrene har produceret antistoffer mod coronavirus, og at dna-vaccinen faktisk virker efter hensigten.

»Hvis det lykkes os, vil vi stå med en potentiel vaccinekandidat, og så kan vi håbe på, at en pengestærk virksomhed vil investere de store summer penge, der skal til for at teste, om dna-vaccinen også virker på mennesker, som er en lang og langsommelig proces, hvor behandlingen skal testes gennem tre kliniske faser. Det kan tage op til halvandet år fra nu. Så man skal ikke gøre sig håb om, at vi eller andre kan nå at lave en vaccine, som kan bruges i forbindelse med den aktuelle epidemi og heller ikke, hvis verden bliver ramt af en anden bølge af epidemien, når efteråret sætter ind«, siger Anders Fomsgaard.