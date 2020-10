Trio får Nobelprisen for at opdage en stille dræber

Hvis du lukker øjnene et øjeblik, hvad tænker du så er den farligste virus i verden lige nu?

Du vil formentlig tænke på den aktuelle coronavirus og næppe den dødelige levervirus hepatitis C, som man skønner har inficeret mere end 70 millioner nulevende mennesker på verdensplan og som dræber over en halv million hvert år, og hvor der ligesom med coronavirus ikke findes en vaccine, som ellers ville kunne forebygge, at man kunne blive smittet med den stille dræber, hvis man ikke når at blive behandlet med medicin i tide.

Der er en god grund til at kaste sig ud i dette tankeeksperiment. For mandag gik Nobelprisen i medicin til de tre videnskabsmænd, briten Michael Houghton og de to amerikanere Harvey J. Alter og Charles M. Rice, som opdagede og karakteriserede hepatitis C-virus for over 30 år siden. De fandt ud af, at der udover hepatitis A og hepatitis B, var en tredje blodbåren levervirus, der på langt sigt kunne fremkalde både skrumpelever og dødbringende leverkræft hos den smittede.