Verdensførende virusekspert: Det er ikke mutationerne, vi skal bekymre os om. Det er minkene

Da virusekspert og professor Kristian G. Andersen fra Scripps Research i Californien kom hjem i torsdags fra en lille uges ferie i ørkenen og tjekkede sine emails, så var indbakken ved at flyde over.

Det var emails fra dels amerikanske og udenlandske journalister og dels hans kolleger, som var dybt frustrerede over, at de ikke kunne finde data på de potentielt farlige minkvarianter af coronavirus fra Nordjylland, som den danske regering og Statens Serum Institut havde advaret om i hele verden, fordi de i allerværste fald kan spænde ben for vaccineudviklingen og måske starte en ny parallel pandemi, hvor tidligere smittede kan smittes på ny. Sat helt på spidsen: Nordjylland kunne blive det nye Wuhan.

»Mine amerikanske kolleger ved jo godt, at jeg er dansk, så de bad mig lige så snart jeg var kommet hjem om at oversætte de danske avisartikler og rapporter, som de havde fundet, så de kunne blive klogere på, hvad det var for nogle potentielt farlige mutationer, som der blev snakket om i hele verden«, siger Kristian G. Andersen og fortsætter: