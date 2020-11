International topforsker bakker SSI op: »Mennesker kan smitte mink, og mink kan smitte mennesker. Det er en farlig glidebane«

Mink bliver i øjeblikket slået ned overalt i Danmark. Det forsøg, der for alvor fik politikernes øjne op for, hvor alvorligt det er, at der er en parallel coronaepidemi i mink i Danmark, hviler på et foreløbigt forsøg, som hviler på et tyndt videnskabeligt grundlag. To danske eksperter bakker alligevel beslutningen op.