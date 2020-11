Gennembrud: Vaccine kan være på vej til danskere efter nytår

Vi er på vej ind i den mørke vinter, og allerede nu er mange af verdens lande som for eksempel Østrig, Italien og USA ramt hårdt af coronapandemiens anden bølge. Men i dag blev der tændt lys i mørket.

Den amerikanske biotekvirksomhed Moderna kunne oplyse, at deres vaccinekandidat, som er i den allersidste testfase, ser ud til at forebygge sygdom hos ni ud af ti patienter, 14 dage efter at de var blevet vaccineret to gange med vaccinen.

»Det er en fantastisk nyhed, for det betyder, at det er muligt at lave en vaccine, som beskytter. Nu må vi håbe, at vaccinationen holder så længe, at det ville give mening at vaccinere hr. og fru Danmark med den«, siger professor Ali Salanti fra Københavns Universitet, som sammen med sine kolleger arbejder med en dansk vaccine.