Direktør i Lægemiddelstyrelsen: Hvis jeg fik et tilbud om at få en godkendt vaccine, ville jeg tage den lige med det samme

Den vaccineudvikling, vi er vidner til i forbindelse med coronapandemien, er historisk. 12 vaccinekandidater er i den absolut sidste testfase, og det på trods af at det kun er et år siden, at en ny coronavirus tog springet fra en flagermus til et menneske og skød den pandemi i gang, som hele verden lider under lige nu.

Håbet om, at vaccinerne virker, er blevet endnu større i de seneste to uger, hvor tre virksomheder har annonceret, at foreløbige resultater fra de sidste forsøg på raske forsøgspersoner tyder på, at deres vaccinekandidater kan beskytte 9 ud af 10 forsøgspersoner mod smitte, 1-3 uger efter at vaccinationen er blevet givet. Det drejer sig om to rna-vacciner fra henholdsvis Moderna og Pfizer/BioNTech og den russiske vaccine Sputnik V, som bruger en harmløs forkølelsesvirus som bærer et gen fra den nye coronavirus som vaccinationsprincip.

Det er stadig uvist, hvor lang tid virkningen vil holde for de tre vaccinekandidater, men de foreløbige resultater har tændt tre lys i efterårsmørket, og det har vakt håb om, at man allerede i første kvartal af 2021 så småt kan begynde at vaccinere de mest udsatte og mest sårbare danskere.