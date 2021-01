Det utænkelige er sket: Verdens første by med flokimmunitet oplever ny voldsom coronaepidemi

Der udspiller sig lige nu et levende mareridt i den brasilianske by Manaus.

Millionbyen midt i Amazonas-regnskoven er for anden gang på under et år blevet ramt af en coronaepidemi, som er helt ude af kontrol. Sundhedsvæsenet er ved at kollapse, og byens hospitaler mangler både ilt og personale.

Det, de oplever i Manaus lige nu, burde ikke kunne ske. Det bekymrer to af verdens førende viruseksperter, Astrid Iversen fra Oxford Universitet og Kristian G. Andersen fra forskningsinstituttet Scripps Research i Californien.

Ved det voldsomme udbrud af corona i Manaus i foråret sidste år blev 60-75 pct. af byens beboere smittet med coronavirussen, før epidemien begyndte at klinge af, påpeger Astrid Iversen:

»Manaus blev med de vildt høje smittetal verdens første by med flokimmunitet, hvor den høje pris var flere tusinde dødsfald. Med flokimmunitet skulle Manaus ligesom være det sidste sted i verden, hvor man kunne forestille sig, at der ville komme en ny voldsom epidemi med coronavirus. Men nu sker det igen, og det er dybt bekymrende«, siger Astrid Iversen, som er professor og en del af en ekspertgruppe, der rådgiver den britiske regering under coronapandemien.