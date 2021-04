Kæmpe perspektiver: Mars-roveren laver ilt på den røde planet

Mars-roveren ’Perseverance’ har med hjælp fra en maskine formået at lave 5 gram ilt, som ville være nok til, at en astronaut ville kunne trække vejret i 10 minutter. Det er et stort skridt på vejen til at gøre en bemandet rejse til Mars realistisk.