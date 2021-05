Ny opsigtsvækkende forskning: Det første vaccineskud beskytter tidligere smittede mod de bekymrende virusvarianter

Der er godt nyt til de mere end 250.000 danskere, der har været smittet med coronavirus og som har fået – eller er på vej til at få – det første skud vaccine.

For i et nyt studie, hvor man for første gang har analyseret effekten af den første vaccination hos personer, der tidligere har været smittet med Sars-CoV-2 coronavirus, er der for alvor noget at glæde sig over, hvis undersøgelsen står til troende.

Studiet viser, at de personer, som tidligere har været syge med covid-19, får et mere bredspektret immunrespons med det første stik sammenlignet med personer, som ikke har været smittet med coronavirus før.

Det mest interessante fund er måske, at det første stik hos tidligere smittede fremkalder en stor produktion af antistoffer, som kan neutralisere de smitsomme virusvarianter som den britiske og den sydafrikanske, som man ikke ser i samme grad efter det første stik hos personer, som ikke har været syge med covid-19.