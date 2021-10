De har løst chiliens mysterie: Det er en stor videnskabelig bedrift

Vi kender allesammen den brændende fornemmelse i munden, når man spiser en chili eller den isnende fornemmelse, når man knaser et mentolbolsje. Eller kroppens evne til at skelne mellem et kammeratligt dask og en jernhård lammer, hvor man synker sammen i smerte.

Der er en god grund til at dvæle ved disse sanseoplevelser i dag. For mandag modtog de to forskere, amerikanske David Julius og libanesisk-amerikanske Ardem Patapoutian, Nobelprisen i medicin og fysiologi for at have fundet ud af, hvad det er for nogle receptorer i huden eller på tungen, der sender det brændende, det isnende eller smertende signal ind i vores hjerne, så vi kan reagere hensigtsmæssigt på sanseoplevelsen.