Nyt studie: Viagra kan måske forhindre dræbende hjernesygdom

Fakta

Alzheimers sygdom

Forskere ved endnu ikke, hvorfor nogle udvikler Alzheimers.

Forskere har observeret, at patienter med sygdommen har skadelig ophobning af proteiner mellem hjernecellerne, mens de inde i selve hjernecellerne har sammenfiltringer af et protein ved navn tau. Sygdommen medfører mangel på et signalstof, acetylkolin, som cellerne i hjernen bruger til at kommunikere med hinanden.

Demenssygdomme menes at være den fjerde hyppigste dødsårsag I Danmark. 2 ud af 3 demensramte over 65 år er diagnosticeret med Alzheimers.

En tredjedel demenstilfælde kan forebygges med en sund livsstil og aktivering af hjernen.

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

