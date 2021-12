Viruseksperter beroliger: Omikron får svært ved at komme forbi kroppens mest oversete forsvar

Hvis man er så heldig at komme igennem til professor Anders Fomsgaard i denne tid, så foregår interviewet til lyden af hans travle gang til og fra det sikkerhedsgodkendte laboratorium på Statens Serum Institut på Artillerivej 5 i København, hvor han i øjeblikket i samarbejde med sine kolleger studerer den mystiske coronavariant omikron.

Varianten blev for nyligt opdaget i Sydafrika og nu er kommet ind over grænsen til Danmark for syv dage siden. Man har frem til fredag konstateret 18 tilfælde af den nye variant i Danmark, som har været forbundet med rejseaktivitet til og fra Sydafrika. Derudover er yderligere 42 tilfælde under mistanke.