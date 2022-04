Dansk forsker finder modgift mod farlig slange: Hvis det virker på mennesker, kan det redde tusindvis af liv

Den 34-årige professor Andreas Hougaard Laustsen-Kiel har taget et stort skridt til at gøre op med 128 år gammelt behandlingsprincip mod giftige slangebid. Han har sammen med et internationalt forskerhold lavet et målrettet antistof, som kan neutralisere det lammende og dødelige giftstof fra monokelkobraen. Hvis det virker på mennesker, kan det redde tusindvis af liv.