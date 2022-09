Ny dansk opfindelse har reddet en lille drengs liv

Ph.d. og laboratorieleder Happiness Kumburu, der deltager i det danske projekt i Tanzania, er på vej til at sprøjte dna fra en afføringsprøve ind i den danske opfindelse, som kan afsløre, hvad der findes af godartede og sygdomsfremkaldende bakterier. Opfindelsen har reddet en lille drengs liv og håbet, er, at det kan tage et sygdomsudbrud i opstarten, før det kan udvikle sig til en epidemi.