Tragisk, men alligevel ventet, at robotbil ville køre kvinde ned Ubers selvkørende bil slog en fodgænger ihjel. Vil det betyde fuld stop for robotbiler?

Da en 49-årig kvinde gik over gaden i mørke i mandags i byen Tempe i Arizona og blev kørt ned af en af Ubers selvkørende biler, skrev hun sig uforvarende ind i robotbilernes udviklingshistorie som en datahændelse, der skal studeres nøje.

Historien er tragisk, fordi kvinden døde af sine kvæstelser på hospitalet. Hun er blevet den episode, alle udviklere og producenter af selvkørende biler frygter. Fodgængeren, som blev slået ihjel af en robot.

blå bog Henrik Føhns er vært på DR’s populære P1-radioprogram ’Harddisken’. Han redigerer i dag Ingeniørforeningens podcast ’Techtopia’. Han skriver jævnligt klummer om teknologiske forandringer her i avisen.

Ubers selvkørende biler har en chauffør ved rattet, som skal gribe ind i tilfælde af en nødsituation, hvor teknologien svigter. Men proceduren virkede ikke i Arizona.

Tempes trafikpoliti har frigivet optagelserne fra bilens videosystem på nettet. Den første optagelse viser den mørke gade set fra bilens forrude. Fodgængeren kommer ud af mørket fra venstre side trækkende på en cykel.

Når hun kommer fra venstre side, så burde bilens lysradar på taget have opdaget hende og stoppet bilen i tide. Uberbilen er en Volvo udstyret med en lysradar fra markedslederen Velodyne, som kan ’se’ 120 meter frem – også i mørke.

De mange trafikulykker, som mennesker er skyld i hver dag kloden over, resulterer nok i regler og skiltning, men det betyder ikke altid kollektiv læring og større sikkerhed.

Et stykke isenkram til ca. 450.000 danske kroner. Bilen overholdt angiveligt fartgrænsen. Det tyder på, at lysradaren ikke var tændt eller ikke virkede. Bilen er også forsynet med kameraer og sensorer, som dog ikke kan se fodgængere i mørke på lang afstand.

Hvis lysradaren var ude af funktion, så burde chaufføren have grebet ind, men den anden video er filmet ind ad bilens forrude og viser en chauffør, som er stærkt optaget af at kigge på og pille ved noget til højre for sig selv. Formodentlig en smartphone. Hun vågner brat ved sammenstødet.

Uber har nu indstillet sine forsøg i Tempe, Pittsburgh, San Francisco og Toronto. Volvo har indgået en aftale med Uber om at levere 24.000 biler til firmaets selvkørende flåde, som Uber installerer sin egen robotteknologi i. Den stammer fra selskabet Otto, som Uber overtog i august 2016.

Stifteren Anthony Levandowski var tidligere en central person i Googles Waymo-division, hvor han var med til at udvikle selvkørende biler. Han var kendt for sin ’move fast, break things’-ideologi, hvor han ville have biler på gaden så hurtigt som muligt, selv om sikkerheden ikke var i top.

Han var en også central person i sagen om industrispionage mellem Waymo og Uber. Retssagen blev afgjort ved forlig i februar i år, og den handlede netop om, hvorvidt han havde stjålet opskriften på Waymos egenudviklede lysradar, der går for at være den måske mest avancerede på markedet, og – som ulykken i Tempe viser – den mest centrale del af en robotbils sansesystem. Waymos lysrader kan se 200 meter frem.

Google har været i robotbilsbranchen siden 2005, og Waymo har allerede sendt sin sikkerhedschauffør om på bagsædet i Arizona og er i gang med forsøg helt uden chauffør – kun en stopknap til passagererne. Det kan de gøre, fordi de har flere data og har kørt flere kilometer end alle andre aktører i robotbilbranchen tilsammen. Derfor formodes deres robotbiler at være de mest sikre i verden.

Selvkørende biler er big business

Ulykken i Arizona rammer først og fremmest Uber, men branchen for robotbiler er meget stor. Store virksomheder som BMW, Mercedes-Benz, Ford og General Motors er langt fremme med udviklingen, og Teslas elbiler kører allerede på gaderne med autopilot installeret.

Der er et hav af underleverandører på teknologisiden lige fra den tyske industrigigant Bosch, som leverer de mange sensorer til bilerne, til Apple, Baidu og en masse mere eller mindre kendte start-ups, der leverer hardware og software til robotbiler over hele verden fra USA til Europa, Kina og Singapore.