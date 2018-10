Guide til stjernehimlen i oktober: Den 7. planet fra Solen kan ses med det blotte øje og stævnemøde mellem Saturn og Månen

4. oktober: Rumstationen tur/retur

De to amerikanske Nasa-astronauter A.J. (Drew) Feustel og Ricky Arnold afslutter sammen med den russiske kosmonaut Oleg Artemyev deres fire måneders mission til Den Internationale Rumstation, ISS.

Det sker, når de lander i Kasakhstan i deres Soyuz rumkapsel. Du kan følge landingen live på Nasa TV hele dagen.

8.-9. oktober: Dragen spyer ild

Selvom der er gode observationsbetingelser for meteorsværmen Draconiderne, der udspringer fra stjernebilledet Dragen, regner vi kun med at se et enkelt stjerneskud i timen fra denne meteorsværm – så det bliver nok mere gløder end ild fra Dragen i år.

14. oktober: Saturn og Månen mødes på himlen

Lavt over horisonten i syd-vestlig retning mødes Saturn og Månen. Månen vil blot være 30 pct. oplyst, så der bør være gode chancer for at se Saturn.

19. oktober: Mission til Merkur

Europas første mission til Merkur er planlagt til opsendelse fra Kourou Spaceport i Fransk Guyana. BepiColombo som missionen bliver kaldt, skal undersøge solsystemets mindste planet i en detaljegrad meget større end før.

Følg missionen og opsendelsen på Esa’s hjemmeside.

21.-22. Oktober: Stjerneskud forstyrres

Orioniderne er et af to årlige meteorsværme, der dannes af resterne fra Halleys komet. Stjerneskuddene udspringer fra et område i nærheden af den klare stjerne Betelgeuse.

I år kan man opleve omkring 15 stjerneskud i timen, men desværre forstyrres udsynet af en næsten fuld måne, der kulminerer 24. oktober.

24. oktober: Uranus er synlig

Uranus, Jorden og Solen står på linje, og det betyder, at hele den side af Uranus der vender mod Jorden, bliver oplyst af Solen. Man siger, at Uranus står i opposition til Solen. Uranus lyser derfor kraftigere på himlen end noget andet tidspunkt.

Normalt kan vi ikke se Uranus med det blotte øje, men i tiden omkring opposition bliver den så kraftigt lysende, at du lige netop kan skimte den, hvis du befinder dig et mørkt sted. Uranus står tæt på fuldmånen 24. oktober, så det kan betale sig at kigge efter den i dagene før eller efter i stedet.

Den britiske astronom William Herschel fastslog i 1781, at Uranus er en planet. Astronomer havde indtil da troet, at Uranus var en stjerne.

Gode stjernebilleder i oktober

Stjernebilledet Andromeda er særligt god at se i efterårsmånederne. Det betyder også, at vores nærmeste store nabogalakse Andromedagalaksen kan ses.