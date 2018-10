Digitale børn: Kære forældre. Digital mobning er meget værre, end I tror — især hvis I har drengebørn

Mobning har ændret sig i skolerne. Det har jeg efterhånden hørt fra flere eksperter, og den store synder er sociale medier.

Teknologien har for det første fået mobningen til eskalere hurtigere end tidligere. En lille konflikt mellem to personer kan lynhurtigt udvikle sig til regulær mobning, når den spreder sig til en gruppechat på Facebook, hvor en hel skoleklasse eller klasseårgang kigger med.

Mobningen er samtidig blevet mere intens. Ligesom du kan arbejde mere effektivt og organiseret på et projekt ved at bruge teknologi, kan børn også mobbe mere effektivt.

Og måske værst af alt — mobningen er blevet mobil.

»Tidligere var mobningen begrænset til, når børnene fysisk var i samme rum. Det gav som minimum børnene et pusterum, når de var derhjemme. Men sådan er det ikke længere. Telefonen og sociale medier gør børnene i stand til at mobbe hele tiden og alle steder«, siger Naja Kinch Sohn, der er antimobbekonsulent hos Red Barnet.

Hun fortæller, at sociale medier er en del af mobningen i alle de sager, hun ser, når hun er ude på skoler og tale med forældre og lærere. Og hun fremhæver et eksempel, som hun har oplevet for nylig, der viser både, hvordan de sociale medier spiller en afgørende rolle i mobningen, og hvordan de kan eskalere konflikter.

En 9. klasse har en gruppechat på Facebook Messenger, hvor de normalt skriver om lektier, planlægger aktiviteter eller bare chatter som rent tidsfordriv. I løbet af skoledagen opstår der en konflikt i klassen mellem en gruppe drenge og en enkelt dreng, der tit bliver holdt udenfor. Vi kan kalde ham ’outsideren’.

Sådan gør du, hvis dit barn bliver mobbet 1. Trøst dit barn og fortæl, at det ikke er dets skyld. 2. Undgå at tale grimt om de børn, der har mobbet. Det gør ikke situationen bedre. 3. Hjælp dit barn med at få slettet eller anmeldt mobningen. Du kan få hjælp til dette hos Red Barnets rådgivning SletDet. Kontakt politiet, hvis dit barn er blevet truet eller har fået delt private billeder mod sin vilje. 4. Kontakt dit barns lærer eller pædagog, hvis mobningen foregår blandt børnene i klassen. Kilde: Naja Kinch Sohn, Red Barnet. Vis mere

Da skoledagen er slut, fortsætter konflikten i gruppesamtalen, hvor drengene skriver ubehagelige beskeder til outsideren med hele klassen som tilskuere. Beskederne bliver grovere og grovere, og outsideren skriver til sidst, at han vil tage sit eget liv. Drengene opfordrer ham til at gøre alvor af sine trusler.

Heldigvis vælger outsideren i stedet at gå til sine forældre, der får fat i skolen og tager hånd om mobningen.

Ovenstående eksempel er helt afgjort i den groveste afdeling, men en alarmerende stor andel af børn og unge har haft ubehagelige oplevelser på sociale medier.

Således fortæller hvert tredje barn i grundskolen ifølge en rapport fra Undervisningsministeriet fra maj, at nogen har skrevet grimme ting til dem på Facebook Messenger, Instagram eller i en sms i løbet af det sidste år. Samme rapport viser, at næsten hvert femte barn i grundskolen er blevet truet på sociale medier eller over sms i løbet af det sidste år.

Børn deler intime billeder

Det er mildest talt chokerende læsning — især fordi rapporten viser, at det er de yngste på 12-14 år, der oplever flest trusler, grimme beskeder og offentlige ydmygelser på sociale medier.

Det er fristende at tænke, at ungdommen er gået fra forstanden, men der er snarere tale om, at der er nogle sociale mekanismer på spil, som det kan være svært for voksne at forstå.

Eksempelvis fortæller Naja Kinch Sohn, at det er blevet en udbredt praksis, at børn og unge udveksler intime billeder og passwords til sociale medier og spil med deres tætteste venner. Det gør de for at vise, at de stoler på hinanden, ligesom når børn fortæller hinanden hemmeligheder for at knytte tættere bånd.

»Jeg tror ikke , at voksne forstår, hvor stor en del af unges liv i dag der går ud på at udveksle billeder med hinanden. Men når man bliver uvenner, sker det desværre, at billederne bliver delt med andre som straf. Der er meget fokus på nøgenbilleder som en slags hævnporno mellem ekskærester. Men i mange af de sager, Red Barnet ser, bliver billederne delt som et led i mobning«, siger Naja Kinch Sohn.