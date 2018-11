Efter fødsel af genredigerede tvillinger: Er tiden moden til at klippe-crispr i vores kommende børn? Forskerverdenen er på den anden ende efter fødslen af de genredigerede tvillinger Lulu og Nana.

FOR ABONNENTER

Når man kigger på YouTube-videoen af He Jiankui, som fortæller om sit banebrydende og dybt kontroversielle eksperiment, venter man på det øjeblik, hvor den rolige og veltalende forsker i den nystrøgede lyseblå skjorte flækker sammen af grin og fortæller, at det blot er en dårlig joke, som skal få os til at tage en væsentlig diskussion. Inden det er for sent.