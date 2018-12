Vinbar i Prag erstatter bartender med robotarm På vinbaren Cyberdog i Prag i Tjekkiet serverer en robotarm drinks bestilt via en app på smartphonen.

Blandt de middelalderlige bygninger og brostensbelagte gader i Prag er åbnet en futuristisk vinbar ved navn Cyberdog, hvor en robotarm serverer drinks for besøgende, som de har bestilt gennem en app på deres smartphones.



Det skyldes ifølge ejeren Marcel Soural, at han er overbevist om, at robotter snart vil erstatte fysisk personale. Han har derfor kommet fremtiden i møde ved at installere en kæmpe orange robotarm i sin vinbar, fortæller han tilnyhedsbureauet Reuters.

»Jeg er fuldstændig overbevist om at med tiden, når du får serveret hos en restaurant af et rigtigt menneske, så vil det være frygteligt dyrt, fordi den type restaurant vil være unik«, siger han.

Baren, som også serverer mad, der (stadig) er tilberedt af mennesker, ligger i en stor tokonstruktions metalbygning, som er formet som lange rektangler, og ligner noget fra en rumfilm.

Bag et hegn opererer den orange robotarm, som kan servere op til fire glas vin på samme tid - når kunderne har placeret deres bestilling via mobilappen. Går der for længe mellem bestillingerne, ’keder’ robotarmen sig og kan finde på at opføre en lille dans.

Robotterne gør indtog i restaurationsbranchen

Ifølge Washington Post er robotter så småt ved at blive et mindre utænksomt syn hos restauranter rundt omkring i verden.

I Pasadena i Californien vender robotten Flippy op mod 300 bøffer om dagen til burgere, som den laver sammen med de menneskelige ansatte.

I Boston har en restaurant kaldet Spyce helt erstattet mennesker med syv automatiske madlavningsrobotter, som simultant kan lave måltider på tre minutter eller kortere tid.

Spyce er ejet af en gruppe af robot-ingeniører fra Massachusetts Teknologiske Institut, og de har haft så meget succes med restauranten, at de har fået omkring 147 millioner kroner til at udvide konceptet til flere restauranter på den amerikanske østkyst.