Indien vil sende mennesker ud i rummet i december 2021 Første etape af en indisk rummission til ni milliarder starter næste år. I 2021 skal tre indere ud i rummet.

Indien planlægger at gennemføre landets første bemandede rumrejse i december 2021. Det fortæller Kailasavadivoo Sivan, bestyrelsesformand for landets rumstyrelse (Isro), skriver nyhedsbureauet AFP.

I alt skal tre indere sendes ud i rummet. Hvis alt går som planlagt, bliver Indien dermed den fjerde nation i verden til at sende mennesker ud i rummet efter Rusland, USA og Kina.

Kailasavadivoo Sivan oplyser, at rumprogrammet er inddelt i tre stadier med to ubemandede rummissioner i løbet af 2020 og 2021.

»Vi planlægger at afvikle de første ubemandede missioner i december 2020 og juli 2021 forud for den bemandede rumrejse i december 2021«, siger Sivan.

Et af de billigste rumprogrammer i verden

Indiens planer om en bemandet rumrejse blev lanceret sidste år af landets premierminister, Narendra Modi.

Regeringen afsatte dengang, hvad der svarer til cirka ni milliarder danske kroner til projektet. Pengesummen gør projektet til et af de billigste rumprogrammer i verden.

Premierministeren kalder dog stadig planerne for et 'prestigeprojekt', som både kvinder og mænd kan deltage i.

Indien har de sidste ti år investeret mange penge i rumprogrammer. I 2014 vandt landet kapløbet om at blive det første asiatiske land til at sende et rumfartøj i kredsløb om Mars. Det understregede ifølge mange iagttagere, at Indien er en rumnation med fuld fart frem.

Samme uge sendte Det Amerikanske Rumagentur, Nasa, rumsonden Maven i kredsløb om Mars. Men til en hel anden pris end den indiske sonde.

Amerikanerne havde investeret 671 millioner dollar svarende til 3,9 milliarder kroner i projektet. Indiens Mars-projekt kostede derimod kun 74 millioner dollar eller knap 430 millioner kroner.

I dag er Indien blevet en stor spiller på det kommercielle marked for rumopsendelser.

Da Kina første gang sendte mennesker ud i rummet i 2003, kostede projektet mere end 2,3 milliarder dollar. Det svarer til knap 15 milliarder danske kroner.

ritzau