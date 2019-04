Gennembrud: Forskere får 3D-printer til at lave hjerte med væv og blod Der går en del år, før de sættes i mennesker. Men det er en udvikling, der kan forbedre mulighederne for vellykkede transplantationer.

Et 3D-printet hjerte med menneskeligt væv og blodkar er blevet præsenteret i Israel, som 'et større medicinsk gennembrud'. Det er en udvikling, der kan forbedre mulighederne for vellykkede transplantationer.

»Hjertet er på størrelse med en kanins. Det er første gang, at nogen har foretaget et sådant print med et helt hjerte med celler, blodkar, kamre og hulrum, siger Tal Dvir fra universitetet i Tel Aviv, som leder projektet.

»Folk har tidligere klaret et 3D-print af et hjertes struktur, men ikke med celler eller med blodkar, siger han.

Men han tilføjer, at der venter mange bump på vejen, før 3D-hjerter vil være fuldt færdige til at kunne blive transplanteret til mennesker.

Journalister har på Tel Aviv universitet fået forevist det 3D-printede hjerte, der er på størrelse med et kirsebær. Forskernes bedrift er blevet publiceret i tidskriftet Advanced Science.

Deres næste opgave bliver at lære det printede hjerte at opføre sig som et rigtigt hjerte. Når det sker, vil forskerne prøve at indsætte det i forsøgsdyr, siger Dvir.

»Måske om 10 år vil der være en organprinter på de fineste hospitaler rundt om i verden, og disse procedurer vil blive gjort til en rutinesag, mener han.

Men Dvir gætter på, at hospitaler vil starte med mere simple organer end hjerter.

ritzau