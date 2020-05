Elon Musk bankede myndighederne på plads og gennemtvang genåbning af Tesla-fabrik

Teslastifteren har fået politikere og sociale medier til at gløde: han sætter sig ud over samfundets regler, advarer de, mens Elon Musk fortsætter med at udfordre dem. Selv hans lille ny skal have et kontroversielt navn: »X Æ A-12 Musk«