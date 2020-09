Astrid Haug: Trump kopierer Kinas udemokratiske metoder på nettet

Med sit forbud mod TikTok og WeChat, to populære kinesiske apps, ønsker præsident Donald Trump at demonstrere, at Kina er den ydre fjende, som amerikanerne er oppe imod til valget i november. Forbuddet er begrundet med national sikkerhed og kan derfor besluttes af præsidenten alene.

Men i stedet for at Donald Trump positioneres som en præsident, der ikke frygter Kinas repressalier, er han endt i en mudret sag, som i den seneste uge har skabt stor forvirring i techverdenen. For er forbuddet reelt, og vil præsidenten godkende TikToks aftale med Oracle?