YouTube melder sig ind i kampen mod QAnon

Sociale medier har spillet en stor rolle i spredningen af QAnons konspirationsteorier, og specielt YouTube har været flittigt benyttet af teoriens tilhængere. Men det skal være slut nu.

Torsdag meddelte den populære hjemmeside, at firmaet har opdateret sin had- og chikanepolitik for fremover at forhindre indhold, der »angriber individer eller grupper med konspirationsteorier, der bliver brugt til at retfærdiggøre »real-world« vold«.

Det sker, efter at QAnon-tilhængere i lang tid har brugt YouTube til at dele dokumentarer, der skulle rekruttere nye. Videoerne introducerer gruppens konspiratoriske tanker om »den dybe stat«, der ifølge teorien består af en række højtplacerede politikere, som i al hemmelighed træffer beslutninger om betydningsfulde emner.