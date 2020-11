Sydkorea slipper for at lukke ned. De høster data. Og det virker

Sydkorea var et af de første lande, der blev ramt, efter at coronaen forlod Wuhan. Og et af de første lande, der fik den under kontrol allerede i marts.

Siden har der været enkelte udbrud, men det er hver gang lykkedes at få smittetallet ned, omtrent lige så hurtigt som det er steget. Og det er vel at mærke uden at lukke økonomien, kulturlivet, nattelivet og det sociale liv ned.

»Intet land har formået at leve med og inddæmme virussen som Sydkorea«, siger Dale Fisher, formand for et netværk af eksperter i globale udbrud i Verdenssundsorganisationen, WHO, til Wall Street Journal.