Microsoft investerer milliarder i tre danske datacentre

Microsoft, den amerikanske softwaregigant, lægger hele tre datacentre i Danmark. Det bliver selskabets største investering i Danmark nogen sinde, siger den danske direktør Nana Bule, som dog ikke sætter beløb på.

Samtidig vil Microsoft investere i at oplære 200.000 danskere i at bruge digitale værktøjer, lige fra folkeskolen over voksne til it-specialister.

Danmarks ambitioner for den grønne omstilling og status som et af de mest digitaliserede samfund i verden er baggrunden for, at Danmark blev valgt, siger den danske direktør Nana Bule.