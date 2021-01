Vestager: Trump bør kunne klage over Twitter

De sociale medier har slået hårdt ned på præsident Donald Trump og mange af hans følgere i kølvandet på det voldelige angreb på den amerikanske kongresbygning, der efterlod fem dræbte. Den amerikanske præsident ansporede selv stormen med opfordringer til at gå til Kongressen og »kæmpe som ind i helvede«.

Twitter har lukket Trumps konto permanent; Facebook og Instagram på ubestemt tid. Twitter og Facebook har desuden slået ned på de Trump-følgere, der også er tilhængere af konspirationsteorien QAnon, der har inspireret en del af oprørerne, blandt andre en ung kvinde, der blev skudt, da hun forsøgte at forcere politiets afspærringer.

Senest har Twitter blokeret den nyvalgte Marjorie Taylor Greene, der har promoveret QAnon. Begrundelsen er, at hun ligesom Trump sår tvivl om valgresultatet. Techselskaberne bliver på den ene side kritiseret for, at de først nu – efter et voldeligt kupforsøg og en indgroet mistillid til demokratiet har fået lov at slå rod – omsider påtager sig et ansvar for at undgå, at deres platforme bliver misbrugt til at sprede farlige løgne. Marjorie Taylor Greene mener på den anden side, at techgiganterne har vist deres sande ansigter som aktivister, der undertrykker konservative stemmer.

»Nogle få store techselskaber har taget kvælertag på den politiske debat i USA«, siger hun i en erklæring.

I EU foreslår konkurrencekommissær Margrethe Vestager en regulering af techselskaberne, som løfter beslutningen om, hvor grænsen for ytringsfriheden skal gå, ud af hænderne på techselskaberne. Princippet i forslaget, som blev fremsat i december, er ganske enkelt, at techselskaberne skal følge de samme politisk bestemte regler som alle andre. Resultatet havde formentlig været det samme, vurderer Vestager.