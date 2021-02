Mange andre end medierne er ramt: Flere hundrede sider blokeret af Facebook

Regeringer verden over er på vej med indgreb, efter at Facebook torsdag blokerede de australske medier og mange andre, herunder sundhedsmyndighederne i at dele nyheder på platformen.

Det drastiske skridt, der har hæmmet både medier og myndigheders muligheder for at komme ud med troværdig information om blandt andet coronapandemien, blev drøftet på et G7-topmøde. Samtidig fremlagde amerikanske politikere planer om at indføre en stribe nye konkurrenceregler. Den første skal gøre det muligt for nyhedsmedierne at organisere sig og forhandle med Facebook som en samlet gruppe.