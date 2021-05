Tech: Ny britisk lov skal bekæmpe had på internettet

Storbritannien går enegang og sætter en ny global standard for, hvordan man kan regulere techgiganterne. Hvis platformene ikke overholder de nye regler, kan de få bøder på op til 156 millioner kroner eller 10 procent af deres årlige globale omsætning og få deres hjemmeside blokeret.

Regeringen lægger samtidig op til, at senior managers vil kunne blive retslig forfulgt. Lovforslaget adresserer endvidere online fupnumre i relation til økonomi, investeringer og dating.

Mere end tre fjerdele af britiske voksne er ifølge regeringen bekymrede for at gå online, ligesom antallet af forældre, som vurderer, at fordelene for deres børn online overstiger ulemperne, er faldet markant. I England blussede debatten om platformenes ansvar op, efter den 14-årige Molly Russell i 2017 begik selvmord. Efter hendes død fandt familien omfattende indhold på hendes Instagram om selvskade og selvmord, og hendes far har gjort Instagram til medskyldig i hendes død.