Selvskadeindhold ender hos danske unge, uden de selv har bedt om det

En tommelfingerregel hedder, at hvis du kan tænke det, så kan du finde det på internettet.

Det gælder også ubehageligt indhold såsom selvmordsvideoer, tanker om selvskade og billeder af unge, der skærer i sig selv, der værste fald kan virke som inspiration. Denne uhyggelige kategori kaldes for ’selvskadeindhold’, og i Danmark følger ’Team for selvskade’ ved Region Hovedstadens Psykiatri med i, hvad der bliver delt og hvor. For når de starter behandlinglingsforløb med sårbare unge, nævner en væsentlig del af dem, at de har fundet og talt om selvskadeindhold på sociale medier.