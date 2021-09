Facebook blæser på fattige lande

Et mexicansk narkokartel bruger Facebook til at rekruttere, træne og betale lejemordere. Det opdagede en af Facebooks egne efterforskere, en tidligere politimand, som i januar advarede hele organisationen på Facebooks intranet, skriver The Wall Street Journal, som har fået en stor bunke interne dokumenter fra Facebook.

Den tidligere efterforsker identificerede kartellets nøglepersoner, sporede betalingerne til lejemorderne og opdagede, hvordan de rekrutterede fattige teenagere til træningslejre for lejemordere. Potentielle lejemordere advares på forhånd om, at de får alvorlige tæsk eller bliver dræbt, hvis de forsøger at flygte fra træningslejrene. Alt sammen på Facebook.