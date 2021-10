EU's danske chefforhandler: Facebooks store nye projekt 'Metaverse' er dybt bekymrende

Mobiltelefoner, skærme og tastaturer skal inden for en overskuelig fremtid bæres ned i kælderen, hvor de kan få plads ved siden af kassettebåndoptageren og drejetelefonen. I stedet skal vi iføres et par briller og et headset med mikrofon, der gør det muligt at rejse i tid og rum på et splitsekund. Du kan tage en skoleklasse med til Colosseum i det antikke Rom og opleve en gladiatorkamp. Eller gå i byen og danse med kæresten, hvor både kæresten og de andre gæster er rigtige mennesker i deres digitale udgave. Eller du kan tage en smuttur til Timbuktu. Alt sammen hjemme fra stuen.

Det er en vision, som de store techselskaber (og mange af de mindre) gennem flere år har forberedt sig på. Og den nye virkelighed kom muligvis et skridt nærmere, da Facebook natten til mandag annoncerede, at de vil ansætte 10.000 nye udviklere, der alene skal have til formål at realisere den. Drømmen kaldes metaverse og beskrives som en revolution, der vil være endnu mere omvæltende end både internettet og mobiltelefonerne.