Nye gebyrer får konsekvenser: Danske undervisningsmaterialer bliver taget af markedet

En dramatisk stigning i gebyrerne for Unilogin, der bruges til digitale undervisningsmaterialer i skoler og gymnasier, vil efter alt at dømme betyde, at en del danske undervisningstilbud bliver fjernet fra markedet, og færre vil forsøge sig med at udvikle nye.

Det siger Esben Trier, direktør for EdTech Denmark, der samler uddannelsesinstitutioner, kommuner og virksomheder med interesse i digital undervisning.