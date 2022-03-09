0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.
Se alle ulæste
|
Se læste
Se alt du følger

Næste:
Næste:
Ofte søgte emner:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste
Log ind Køb abonnement
Ruslands angreb på Ukraine

Активист из России: «Люди действительно боятся»

Россия жёстко подавляет граждан, которые выступают против войны в Украине. За 12 дней в стране было задержано более 13000 протестующих. Поэтому русские активисты боятся называть своё имя и показывать лицо.

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning
-/Ritzau Scanpix
Foto: -/Ritzau Scanpix
News in Russian 9. mar. 2022 kl. 21.30

Юлия Самохвалова

Ruslands angreb på Ukraine

Læs hele samlingen →
Først nu går det op for fotografen og mig, at soldaten i den modsatte vejkant ikke er ukrainer
Roald Als/POLITIKEN
Portræt af Putin:  En vred, bitter og enerådig despot
National Police of Ukraine/Ritzau Scanpix
Følg udviklingen:  Russerne kalder bombning af børnehospital »fake news«
»Selv om jeg er læge, har jeg gjort op med mig selv, at jeg er parat til at dræbe«
»Jeg ved godt, at du ikke spørger i disrespekt, men ... Det er ikke en mulighed. Overhovedet«
Jacob Ehrbahn
I nat har de sovet på banegården med deres børn på 8 og 12:   De er krigens ansigter
Jacob Ehrbahn
I løbet af den tid, Politiken har været til stede ved banegården, har stemningen ændret sig markant
-/Ritzau Scanpix
Russisk aktivist:   »Folk er virkelig bange«
Emil Helms/Ritzau Scanpix
Politisk redaktør:   Sikkerheds­aftale er i liga med Kanslergade­forliget
Hvad er egentlig på spil i konflikten om Ukraine? Politiken giver her et overblik
Uncredited/Ritzau Scanpix
Se forskellen på de ukrainske og russiske styrker
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
News in Russian 9. mar. 2022 kl. 21.30

Юлия Самохвалова

Ruslands angreb på Ukraine

Læs hele samlingen →
Først nu går det op for fotografen og mig, at soldaten i den modsatte vejkant ikke er ukrainer
Roald Als/POLITIKEN
Portræt af Putin:  En vred, bitter og enerådig despot
National Police of Ukraine/Ritzau Scanpix
Følg udviklingen:  Russerne kalder bombning af børnehospital »fake news«
»Selv om jeg er læge, har jeg gjort op med mig selv, at jeg er parat til at dræbe«
»Jeg ved godt, at du ikke spørger i disrespekt, men ... Det er ikke en mulighed. Overhovedet«
Jacob Ehrbahn
I nat har de sovet på banegården med deres børn på 8 og 12:   De er krigens ansigter
Jacob Ehrbahn
I løbet af den tid, Politiken har været til stede ved banegården, har stemningen ændret sig markant
-/Ritzau Scanpix
Russisk aktivist:   »Folk er virkelig bange«
Emil Helms/Ritzau Scanpix
Politisk redaktør:   Sikkerheds­aftale er i liga med Kanslergade­forliget
Hvad er egentlig på spil i konflikten om Ukraine? Politiken giver her et overblik
Uncredited/Ritzau Scanpix
Se forskellen på de ukrainske og russiske styrker
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Голос Сони дрожит, когда она говорит по Телеграмм-каналу из Москвы. Телеграмм известен как один из самых надежных видов коммуникации, но на 100% ни в чём нельзя быть уверенным, особенно, если ты в современной России решаешься протестовать против войны в Украине.

«Да, я боюсь. Да, у меня паранойя. Да, я блокирую всё, чтобы посторонние не могли увидеть, кто я такая», - рассказывает Соня, которая расклеивает листовки на улицах Москвы.

«Я не хочу войны - я не хочу молчать!» - написано на них. А ещё там ссылка на сбор подписей против войны и актуальные потери российской армии.

Она боится включить камеру и назвать своё полное имя. Некоторых из её друзей уже задержали, у некоторых были обыски в квартире, и она знает, что может оказаться следующей.

После того, как Россия напала на Украину, был принят закон, призванный задушить альтернативные точки зрения, не совпадающие с официальным нарративом о «военной операции в Украине». В то же время в отношении тех, кто выступает против войны или в поддержку Украины, активно применяются уже существующие репрессивные законы.

Заблокированы российские и зарубежные сми, Фейсбук и Твиттер; чтобы остановить протесты в России в ход идут аресты, полицейское насилие и угрозы. На акциях протеста, начавшихся 24 февраля, уже задержано 13554 человека.

«Я пытаюсь рассказывать всем о войне России против Украины. Пытаюсь по мере сил объяснять тем, кто по незнанию переживает об испорченном летнем отпуске», - говорит Соня, чей молодой человек и чьи близкие друзья живут в Украине.

Ей приходится быть очень осторожной, потому что днём на улицах много людей, а ночью камеры и полицейские патрули.

«Важно понимать, что мы рискуем, даже когда просто расклеиваем листовки. За их распространение можно получить приговор».

Война и фейки

Распространение того, что российские власти считают «заведомо ложной информацией» о российской армии, и призывы к санкциям против России теперь караются по закону. Он был подписан Владимиром Путиным 4 марта. Этот закон призван обеспечить российским властям единоличное право на обладание «правдой», или вернее сказать их версией правды: что Россия не вторглась в Украину, не бомбит города и мирное население.

По словам Путина, речь идёт о «специальной военной операции в Украине», целью которой являются «денацификация и демилитаризация» Украины и защита русскоязычных самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР на востоке Украины.

«Всё, что не совпадает с официальной информацией, распространяемой государством, объявляется фейком», - рассказывает Денис Шведов, юрист и аналитик правозащитного медиа проекта ОВД-Инфо, который занимается мониторингом политических преследований в России.

По его мнению это похоже на более ранние законы, которые были приняты во время пандемии. По новому закону о «заведомо ложной информации» граждане и организации могут получить до 700.000 рублей штрафа (45.000 датских крон) и до 15 лет тюремного заключения, если то, что российские власти называют дезинформацией, имело серьёзные последствия. Другие статьи этого закона делают наказуемыми дискредитацию российской армии, попытки помешать российским воинским частям защищать интересы России и подстрекательс