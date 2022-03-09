Активист из России: «Люди действительно боятся»

Голос Сони дрожит, когда она говорит по Телеграмм-каналу из Москвы. Телеграмм известен как один из самых надежных видов коммуникации, но на 100% ни в чём нельзя быть уверенным, особенно, если ты в современной России решаешься протестовать против войны в Украине.

«Да, я боюсь. Да, у меня паранойя. Да, я блокирую всё, чтобы посторонние не могли увидеть, кто я такая», - рассказывает Соня, которая расклеивает листовки на улицах Москвы.

«Я не хочу войны - я не хочу молчать!» - написано на них. А ещё там ссылка на сбор подписей против войны и актуальные потери российской армии.

Она боится включить камеру и назвать своё полное имя. Некоторых из её друзей уже задержали, у некоторых были обыски в квартире, и она знает, что может оказаться следующей.

После того, как Россия напала на Украину, был принят закон, призванный задушить альтернативные точки зрения, не совпадающие с официальным нарративом о «военной операции в Украине». В то же время в отношении тех, кто выступает против войны или в поддержку Украины, активно применяются уже существующие репрессивные законы.

Заблокированы российские и зарубежные сми, Фейсбук и Твиттер; чтобы остановить протесты в России в ход идут аресты, полицейское насилие и угрозы. На акциях протеста, начавшихся 24 февраля, уже задержано 13554 человека.

«Я пытаюсь рассказывать всем о войне России против Украины. Пытаюсь по мере сил объяснять тем, кто по незнанию переживает об испорченном летнем отпуске», - говорит Соня, чей молодой человек и чьи близкие друзья живут в Украине.

Ей приходится быть очень осторожной, потому что днём на улицах много людей, а ночью камеры и полицейские патрули.

«Важно понимать, что мы рискуем, даже когда просто расклеиваем листовки. За их распространение можно получить приговор».

Война и фейки

Распространение того, что российские власти считают «заведомо ложной информацией» о российской армии, и призывы к санкциям против России теперь караются по закону. Он был подписан Владимиром Путиным 4 марта. Этот закон призван обеспечить российским властям единоличное право на обладание «правдой», или вернее сказать их версией правды: что Россия не вторглась в Украину, не бомбит города и мирное население.

По словам Путина, речь идёт о «специальной военной операции в Украине», целью которой являются «денацификация и демилитаризация» Украины и защита русскоязычных самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР на востоке Украины.

«Всё, что не совпадает с официальной информацией, распространяемой государством, объявляется фейком», - рассказывает Денис Шведов, юрист и аналитик правозащитного медиа проекта ОВД-Инфо, который занимается мониторингом политических преследований в России.

По его мнению это похоже на более ранние законы, которые были приняты во время пандемии. По новому закону о «заведомо ложной информации» граждане и организации могут получить до 700.000 рублей штрафа (45.000 датских крон) и до 15 лет тюремного заключения, если то, что российские власти называют дезинформацией, имело серьёзные последствия. Другие статьи этого закона делают наказуемыми дискредитацию российской армии, попытки помешать российским воинским частям защищать интересы России и подстрекательс