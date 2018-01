Jeg spør’ Burhan G, om han hedder G, fordi han er go’ til at finde g-punkter?

Så ser man mig stå foran spejlet. Ligner en Gedańsk polski altmuligmand, der lige er kommet ud af en Charlottenlundfunkisbunker med et Warszawagråt lag støv over det hele.

Har tilmed en bums, hvilket jeg ikke fatter. Det er lidt mærkeligt, at de først kommer op til overfladen i så høj en alder. Hvor var bumserne henne, da alle andre havde fornøjelsen af dem og ku’ more sig med at trykke dem ud, og man fik et fjæs, der ikke ku’ vise sig i byens stive natteliv.

Det var noget med, at jeg, Gdanskigammelgrå woman, havde inviteret Burhan i Kongens Have til en fed frokost

På danseriet Riverside sku’ man ha’ et stempel på sit håndled for at få adgang. Måske så dørvogteren samtidig kunne tjekke, om man overhovedet havde en puls. Selv har jeg altid været lidt sløv i betrækket og kan godt virke lidt afdød på andre mennesker. Har det stramt med dørvogtere. Og bademestre. Synes, det er et Ordnung muss seinsegment, som altid ser på en, som om man er en uren bad persona.

Nå, men jeg får dørmanden overbevist om, at jeg er i live, tra-la-la, »Jeg i live, og du ved jeg står og venter på dig, så hvornår får du øje på mig? Tiden den går og går, ahh ahh...«. Hallo-du, det var lige Burhan G, der lige kom ind der? Hvorfor? Måske fordi jeg engang har set ham næsten nøgen, og det har åbenbart sat sig fast i hjernen. Jeg drømmer om ham mindst en gang om ugen.

Spinlon i Kongens Have

Sidst var det knap så fedt. Det var noget med, at jeg, Gdańskigammelgrå woman, havde inviteret Burhan i Kongens Have til en fed frokost, og jeg var i spinlondress, der blafrer i sommerbrisen, og han i Fjällrævsshorts, hvor benene ka’ skrues af.

Da vi er færdige med middagen: tunfiskemousse, kalvefrikassé og ymerfromage, stikker jeg hånden ned i min Kors-i-røventaske for at fiske mit checkhæfte op, og så får jeg, chop-chop, bidt min venstre hånd af, af en rotte på størrelse med en steroid discodørmand, hvilket er uhensigtsmæssigt, da jeg er ret så kejthåndet og faktisk ikke bare kejthåndet, men kejtet i min opførsel i det hele taget.

Burhan ta’r blodbadet i stiv arm og ta’r sine ben af, så jeg kan vikle dem om det håndløse håndled uden hånd, og jeg spør’ Burhan G, om han hedder G, fordi han er go’ til at finde g-punkter?

Dét vil han ikke svare på og synger så, at han, »tra-la, ikke ka’ bruge mere tid på gammelmor i Klokkerne, med hue og grålokkerne, som ser forfær’lig ud«.

Master i strabadser

Nogle dage er man ikke noget at råbe hurra for. Jeg ser på mig selv i spejlet. Jeg vender mig selv 180 grader til et fyldt glas iført jahat. Javel, blodskudte øjne, men who cares, bare man kan se ud af dem. Gråt hår? Rager mig en papskid. Er jo blot et levende bevis på, at jeg har en master i strabadser.

Egentlig begyndte de strabadser på Riverside i Bjerringbro. Man skulle prise sig lykkelig over at blive lukket ind i dansebulen, og det fluorescerende lilla grisestempel på håndleddet gjorde, at man kvit og frit kunne bevæge sig ind og ud og brække sig i Gudenåen. Det var guf for laksene, hvis kød fik en skøn smag af rom og cola. Og der var letlevende musik på Riverside, og det var meningen, at man sku’ danse til det.

Jeg dansede aldrig og ku’ slet ikke ta’ de andre dansuenzaramte alvorligt. Jeg var bare helt stenet syg med Søren, som elskede Jane, den ... den femiforfejlede møgamøbe.

Nå, hul i kærligheden og tillykke til Jane og så hjem og tude i pude, pulse cigaretter og skrive lange duftbreve til Søren om, hvad han dog gik glip af ved at vælge en bondsk komodovaran frem for en gudinde. Godt nok med blodskudte øjne. Men det var jo, fordi jeg tudede en hel Gudenå over dig, Søren. Din sjuft.