Bagsidens legobyggeri af den klodsede Blox i Københavns Havn er tæt på et kritisk punkt. Om 18 dage pilles den af Legos hjemmeside, hvis ikke den har nået at få 1.000 følgere. Der er lang vej.

Det gik utrolig fint med at nå de første 100 følgere på Bagsidens byggeri af Blox i legoklodser sidste år. Det klarede læserne og andre følgere på kun 60 dage. Sidenhen har det været virkelig småt, for ikke at sige utilfredsstillende, med opbakningen. Tirsdag var der således 179 følgere.