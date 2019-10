Rubjerg Knude Fyr flyttes efter planen i morgen, men det er ikke risikofrit at flytte et 23 meter højt fyr, der står 6-8 meter fra kanten mod Vesterhavet.

FOR ABONNENTER

Når flytningen af Rubjerg Knude Fyr efter planen begynder klokken 9 i morgen, kan man risikere, at fyret nærmest med det samme styrter sammen. Det skyldes, at fyret står så tæt på kanten af den cirka 60 meter høje klint, at klinten kan styrte sammen, når man begynder at bakse med fyret.