Hvordan flytter man et hus? I Aarhus sender de hele skidtet på en ordentlig lufttur

Nogle sætter en spade i jorden, og det er de sådan set med på i Den Gamle By i Aarhus: At jo, et første spadestik kunne da være en ganske udmærket måde at markere, at man nu tager hul på at opføre en helt ny hovedindgang og en helt ny bydel.

Men når der nu stod en træpavillon i vejen – faktisk Politikens gamle træpavillon fra landsudstillingen i Aarhus 1909. Og når den pavillon alligevel skulle fjernes i byggeperioden. Og når det ikke alene er hurtigere, men også mindst en halv million kroner billigere lige at nappe pavillonen op i grabben på en kran og svinge den væk fra byggepladsen i direkte luftlinje, helt bogstaveligt – ja, så besluttede Den gamle By sig for at sende sin gule træpavillon på dens første luftfærd og lade spadestik være for de mere jordnære.

For en uge siden holdt bygningschef og arkitekt Niels Meyer og hans folk derfor en generalprøve, hvor de testede, hvad der sker, når man hæver en over 100 år gammel bygning med en nedre diameter på 10,5 og en øvre på 15 meter samt en kampvægt på 24 tons eller nogenlunde det samme som fem-seks elefanter. Generalprøven skulle berolige.

»Det gjorde den så ikke«, konstaterer bygningschef og arkitekt Niels Meyer: