Direktør og forfatter: »Børn skal lære, hvor verden er på vej hen – ikke hvor den har været« Samfundsudviklingen bliver ved at accelerere, og alligevel sidder uddannelsessystemet stadig fast i den gamle verden, hvor de underviser i algebra og litteratur fra forrige århundrede. De burde lære børn at håndtere ny teknologi i stedet, mener direktør og forfatter Matt Britton.

»Det giver ingen mening at lære vores børn og unge matematik længere. I stedet skal vi lære dem at bruge ny teknologi. Den vigtigste kompetence er nemlig at have flair for, hvordan man får det bedste ud af de forhåndenværende redskaber«.

Matt Britton Født 1975. Er uddannet i kommunikation fra Boston University og forfatter til bogen ’YouthNation’ (2015). Han er foredragsholder og direktør for marketingfirmaet CrowdTap, der har fokus på sociale medier og digital marketing.

Det mener amerikanske Matt Britton, der er direktør for marketingfirmaet Crowdtap, forfatter til bestselleren ’YouthNation’ og internationalt efterspurgt foredragsholder, gerne programsat med benævnelsen ’millenial-ekspert’. En benævnelse, der dækker over, at Matt Britton gennem snart tyve år har beskæftiget sig med den generation af børn og unge, der er vokset op med internet i hjemmet og er født mellem 1980 og 2000.

Er det ikke meget smart selv at kunne regne efter, f.eks. om man bliver snydt i en handel?

»Selvfølgelig er der noget smart ved at kunne addition og subtraktion, men at undervise i mere end helt basal matematik giver ikke mening længere. Alle former for komplekse beregninger vil alligevel blive foretaget af computere i fremtiden. De børn og unge, der er i uddannelsessystemet nu, de kommer aldrig i deres liv til at praktisere komplicerede regnemetoder. Du behøver ikke selv kunne foretage beregningerne, men du skal til gengæld kunne anvende maskinen«.

Hvad for kompetencer bør vi så lære børn og unge i stedet?

»Vi bør fokusere meget mere på specialiserede kompetencer end på almen dannelse. Mindre humaniora, mindre litteratur fra forrige århundrede. Hvis man vil have succes fremover, så skal man enten være god til at betjene den nye teknologi eller til at skabe den. Så du skal enten være uddannet i datalogi eller naturvidenskab, eller også skal du satse på noget, der er så specielt, at maskinerne ikke kan det. Du skal være kunstner, designer, tekstforfatter eller noget andet kreativt. Generalister er ikke fremtiden. Maskiner og kunstig intelligens kommer til at udkonkurrere og overflødiggøre dem. Den udvikling har uddannelsessystemet slet ikke forholdt sig til«.

Men folk skal vel stadig lære visse generelle kompetencer, f.eks. at stave og skrive?

»I første omgang skal de kunne stave, ja, men man kan jo godt stave ved at tale til en computer. Man behøver ikke længere lære at skrive i hånden. En dag har de nok ikke engang brug for at lære at stave. Jeg ved godt, det lyder vanvittigt, men hvis jeg havde sagt til dig for 150 år siden, at børn ikke længere burde lære at malke en ko, så ville du også have sagt, at det var vanvittigt. Og den kompetence blev jo overflødig. I en ikke så fjern fremtid behøver folk heller ikke kunne køre bil længere, for bilerne bliver selvkørende. Samfundet ændrer sig hele tiden, og udviklingen bliver ved at accelerere. Alligevel sidder uddannelsessystemet stadig fast i den gamle verden, hvor de underviser i algebra og geometri. Vi burde lære vores børn, hvor verden er på vej hen – ikke hvor den har været. De nationer, der ikke vågner op til den virkelighed, vil blive overhalet indenom«.

Adgang frem for ejerskab

Fordommen om millenial-generationen er ofte, at de er for optaget af at tage selfies af dem selv til at ændre verden. Men ifølge Matt Britton er det en misforståelse, at de skulle være så anderledes fra ældre generationer – de opfører sig bare anderledes på grund af den teknologi, de har til rådighed.

»Tidligere generationer har jo også vist sig frem, de har bare gjort det ved at købe smart tøj, store fjernsyn eller dyre biler. Millenials prioriterer oplevelser højere end akkumulation af materielle ting. Før Facebook og Instagram kunne du kun dele dine oplevelser med folk, der var sammen med dig på det givne tidspunkt – og så måske med folk, der gad kigge i dit fotoalbum, når de var hjemme på besøg. Men nu kan du dele dine oplevelser med millioner af mennesker i samme øjeblik, det sker. Det har gjort delingen af oplevelser til en udbredt måde at vise, hvem du er, og hvad du står for, og fået folk til hele tiden at forfølge nye, delbare oplevelser. Det er sådan, millenials bruger deres tid og penge«.

Hvordan vil deres adfærd ændre samfundet?