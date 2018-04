Gå efter brændeovnene, hvis du vil give københavnerne ren luft Røgen er med sit indhold af partikler, tjærestoffer og andre helbredstruende stoffer ligesom tobaksrøg problematisk for såvel ældre mennesker som for folk med luftvejslidelser og for børn. Selv fostre kan tage skade af røgen.

Kære Ninna hedeager, det er godt at se, at du som ny borgmester fokuserer på Københavns problemer med luftforurening. Ifølge dit indlæg i Politiken 29.3. har du taget fat på problemerne med dieselbilers udstødningsgasser.

Men en anden stor kilde til luftforurening er byens 16.000 små træfyringsanlæg. Hvis du i løbet af det næste årti vil forbedre luftkvaliteten i København, skal fyring med træ i disse anlæg også begrænses. I 2013 viste en spørgskemaundersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, at ca. 28.000 af Københavns indbyggere var generet af brænderøg i kvarteret.

Et geografisk kort fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi fra 17.8.15 viser, at det især er på Sydamager og i Brønshøj, at brændeovne bliver anvendt til opvarmning.

I debatindlægget peger du på de sundhedsmæssige konsekvenser af ultrafine partikler og henviser til forskere, der mener, at ultrafine partikler navnlig stammer fra dieselbiler. Men i den udenlandske forskerverden betragter man også små træfyringsanlæg, dvs. brændeovne, brændekedler og træpillefyr, som væsentlige kilder til ultrafine partikler. Det gælder blandt andet Klippel og Nussbaumer, forskningsinstituttet Verenum, Schweiz.

Et af de helt store problemer med brænderøgen er kombinationseffekter fra røgens mange indholdsstoffer. Stoffer som tjærestoffer, dioxiner og tungmetaller, der frigives ved træets forbrænding, bliver tæt bundet til partiklernes enorme overflade og transporteret ind i kroppen på levende organismer. Hos såvel mennesker som dyr kan effekter af skadesstofferne ramme både organer og celler.

Kommunerne er ansvarlige for udeluftens kvalitet og har i dag forskellige muligheder for at mindske tilstedeværelse af brænderøg i luften.

En af mulighederne er omfattende oplysningskampagner om helbredstrusler fra brændeovnsrøg. Det har langtfra været tilstrækkeligt med regeringens lavmælte fyr-rigtigt-kampagner.

Desuden har kommunerne fået et nyt redskab til brug ved indgreb mod røgskader med den nyligt gennemførte kortlægning af brændeovnenes antal i de enkelte kommuner.

Kortlægningen kan bl.a. benyttes ved udarbejdelse af detaljerede forskrifter for fyringsanlæg, jævnfør brændeovnsbekendtgørelsen fra 2018. I København vil det være oplagt med forskrifter om forureningsbegrænsende foranstaltninger for Brønshøj og Sydamager.