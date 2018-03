Teknik- og miljøborgmester: Renere luft kræver pres på regeringen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Luftforureningen slår hvert år flere end 500 københavnere ihjel, mens 20.000 bliver syge af kronisk bronkitis, astma, luftvejslidelser, hjertesvigt og lungekræft, viser de seneste officielle tal. De samfundsøkonomiske konsekvenser lyder på intet mindre end 9 milliarder kroner om året.

Desværre peger førende forskere på, at problemet reelt kan være langt større, da vi mangler viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af de ultrafine partikler, der navnlig stammer fra dieselbiler.

Desværre har modet til at regulere biltrafikken gang på gang svigtet hos både regeringen og flertallet i Folketinget

Uanset om man som politiker er mest optaget af mennesker eller økonomi, burde bekæmpelsen af luftforurening derfor stå højt på dagsordenen.

Jeg tager i hvert fald imod opfordringen fra Cyklistforbundet, der her i Politiken 12. marts beder lokalpolitikerne fra hele landet om at lægge pres på regeringen for at få en plan for udfasningen af dieselbiler i København og andre storbyer. Og det er nu presset skal lægges. Senest 1. april 2019 skal regeringen til EU aflevere en plan, der redegør for, hvordan Danmark vil nedbringe luftforureningen frem mod år 2030.

Allerede inden sommer vil min forvaltning fremlægge en model for, hvordan vi i København kan nedbringe forureningen fra dieselbilerne. Men allerede nu står det klart, at de mest effektive indgreb kræver lovændringer.

Derfor må København med hjælp fra andre storbyer og de mange interesseorganisationer, hvis medlemmer mærker konsekvenserne af luftforureningen på egen krop, øge presset på regering og Folketing for at give os muligheden for at handle på vores plan.

Desværre har modet til at regulere biltrafikken gang på gang svigtet hos både regeringen og flertallet i Folketinget. Det betyder, at der desværre langtfra er nogen garanti for, at København får lov til at stille strengere miljøkrav til de biler, der kører i byen.

For mig er det derfor vigtigt, at Borgerrepræsentationen også tænker i andre måder at mindske generne fra de mange biler i byen.

Det kan vi gøre med en aktiv parkeringspolitik, hvor vi hele tiden ser på behovet for at udvide betalingsområdet og øge prisen for parkering.

Samtidig skal vi fortsætte vores investeringer i cykler og god kollektiv transport. Herigennem kan vi få flere pendlere til at lade bilen stå og i stedet for bruge de grønne og pladsbesparende transportformer.

Det er den bedste måde, København på egen hånd kan gøre noget ved problemer med trængsel, støj og luftforurening på, så længe regeringen med opbakning fra et flertal i Folketinget ikke vil give kommunen mere effektive redskaber til at forbyde de mest forurenende biler i byen.