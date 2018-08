Uden filter: Den evige konflikt

Her på Politiken har vi på den centrale side (den i 2. sektion med Kroniken) et billede af avisens grundlæggere, Viggo Hørup og Edvard Brandes.

Det var i 1884, Politiken blev grundlagt – til venstre for midten, kan man roligt sige.

Men hvad med den vigtige bror til Edvard, Georg Brandes (1842-1927)? En central skikkelse ikke bare i europæisk litteraturliv, men i europæisk menneskeliv.

Han blev en stor skikkelse som den myreflittige, entusiastiske rejsende kritiker ikke bare af dansk middelmådighed, som en hel række folk i opposition til Brandes har hævdet, men som kritiker af ufrihed og konstitutionel dansk påpasselighed. Han var en foregangsmand for realisme og naturalisme i kunsten.

Han var i virkeligheden kulturradikalismens skaber og fremsatte i sine samlede skrifter den påstand, at radikalisme ikke er en nihilistisk fjende af frihed, men selve frihedens forudsætning.

I 1886-87 var han præget at sortsyn – det var i de år, konseilspræsident (statsminister) Estrup fra Højre gennemførte sine provisoriske love, mens Venstre ikke magtede mere end tomme protester.

»Hvor er den tom, den snak om fremskridtet«, skrev han. »Hvor er menneskeheden enfoldig og rå. Jeg vender i mit sind stedse inderligere tilbage til mit heroworship – dyrkelsen af de få, som frembringer og forstår«.

Sådan lagde han selv med egne ord op til den eksisterende konflikt, som går ud på, at radikalismen er ufolkeligt optaget af åndens og ikke håndens værker, lidende af foragt for det jævne gennemsnitlige liv med en fast tro på Gud som altings styrer og bevarer, ingen over, ingen ved siden af Gud, som vi i afmagt må hengive os til – og fri os fra radikalismens gode råd om at være sin egen lykkes smed. (De kan høre, at jeg ikke har været i kirke længe!). Når man vurderer fjenderne af Brandes, er det nærliggende at tænke på Søren Krarup; nu er han en ældre mand. Men der var mange andre i datidens København, som med harme hørte Brandes tale, og som foragtede hans udsyn. Skulle indsigt høre sammen med udsyn?

Det er i virkeligheden den store og eksistentielle uenighed i det danske samfund, der stadig er tale om.

Den er overlejret af materialismen, som er på de højrevendte kræfters hænder, den er overlejret af grådigheden, som jo kommer af sund fornuft og god økonomi, og den er overlejret af en vis indre stemme, der siger ’så er det godt!’ – og som interesserer sig for bankkontoen, for en defekt vaskemaskine, muligheden for nyt køkken, en tur i plantecentret efter roser, en pizza eller to og et liv, som ikke har ånd – men det skal det heller ikke have.

Hvis der er nogen, der tror, at medieforliget med Dansk Folkeparti vil fremme en mere elitær kulturpolitik i Danmark, må de være bimse

Kulturpolitik har ingen fremtid i en valgkamp, og tv er stort set blottet for kultur. Men så i øvrigt: Hvilken kultur? Den normale, den kultiverede, den kultur, som overlader emotioner til kirken og eftertanken, vi ikke kan magte uden for.

Hvis der er nogen, der tror, at medieforliget med Dansk Folkeparti vil fremme en mere elitær (der var ordet just!) kulturpolitik i Danmark, må de være bimse. I forvejen er fjernsynet ryddet for programmer og film, som engang var med (jeg nævner det nedlagte TCM, som viste gamle film igen og igen, men de var noget bedre end de film, som nu vises igen og igen).