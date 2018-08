Piger bliver kaldt ’ludere’, mens drenge får ’streetcredit’: Skal kvinder tale mere åbent om, hvor mange sexpartnere de har haft? Forhenværende folketingskandidat, Anahita Malakians, har startet kampagnen #Over10, hvor hun opfordrer piger til at fortælle om antallet af sexpartnere. Politiken har talt med fire debattører om deres holdning til det.

En ny undersøgelse viser, at selv om drenge og piger mellem 16 og 20 år har haft næsten lige mange sekspartnere, er der stor forskel på, hvilke udtryk de bruger om hinanden. Piger kan blive kaldt ’ludere’, mens drenge får ’streetcredit’. Det har fået nu forhenværende folketingskandidat for Venstre, Anahita Malakians, til at starte kampagnen #Over10, hvor hun opfordrer piger til at fortælle om deres antal af sexpartnere. Politiken har talt med fire debattører om deres holdning til at tale åbent om antallet af sexpartnere.

Nikita Klæstrup, blogger og debattør

Antal sexpartnere: #Over10

Bør kvinder tale åbent om, hvor mange sexpartnere de har haft?

»Det skal de helt selv bestemme, men vi burde alle sammen være accepterende over for kvinder, der vælger at gøre det – og ikke gøre os til dommere over, om de har haft et upassende antal sexpartnere«.

Hvorfor er der forskel på måden, mænd og kvinder taler om sexpartnere på?

»Det handler ikke om måden, vi taler om sexpartnere på, men derimod om de reaktioner, vi bliver mødt med, når vi gør det. Her er kvinder i højere grad bange for at blive udsat for slutshaming«.

»Vi skal holde op med at tænke på, at der er forskel på måden, mænd og kvinder taler om sex på, fordi det er normen, og det altid har været sådan«.

»Derfor er det vigtigt, at der bliver gjort noget for at ændre den seksuelle dobbeltmoral, og det kan en kampagne som #Over10 være med til«.

Men kan kampagnen have den effekt, at piger kommer til at sammenligne sig mere med hinanden – nu også med antal sexpartnere?

»Det håber jeg ikke sker. Forhåbentlig er de fleste kvinder tilfredse med deres antal af sexpartnere. Det vigtige er, at vi gør op med den ydre kontrol, hvor kvinder bekymrer sig om, hvorvidt andre synes, at de har haft sex med enten for mange eller for få«.

»Vi kvinder sammenligner os selv rigtig meget med hinanden, fordi andre også sammenligner os. Hvis den ydre kontrol og bekymring stopper, bliver det nemmere for os kvinder at holde op med at sammenligne«.

Anna Libak, folketingskandidat (V)

Antal sexpartnere: #DetErPrivat

Foto: Maud Lervik

Bør kvinder tale åbent om, hvor mange sexpartnere de har haft?

»Det har jeg intet imod, at de gør, men der er ikke brug for flere kampagner om, hvor meget sex kvinder har. En kampagne som #Over10 giver indtrykket af, at jo flere sexpartnere kvinder har, jo bedre, og det er jeg ikke enig i«.

Kampagnen #Over10 skal opfordre piger til at turde stå frem med deres antal sexpartnere. Synes du ikke, at det er vigtigt?

»Nej, kvinders værdi skal ikke måles i seksuelle præstationer. Jeg så meget hellere en kampagne hos kvinder, der hed #Over10 bøger om ugen. Hvis kvinder gerne vil have ligestilling, skal de holde op med at gøre feminisme til et spørgsmål om, at de godt kan lide sex. Der er biologiske grunde til, at kønnene ikke har det samme forhold til sex, og kvinder eksempelvis oftere fortryder engangsknald«.

Hvad med de kvinder, der har det godt med at have mange sexpartnere – skal de ikke have lov til at stå frem med det?

»Jo, men hvis man vil lave en norm om, at det gælder for kvinder om at have rigtig mange sexpartnere, eller at en rigtig kvinde elsker sex, så mener jeg, at den norm er forkert«.

Du siger, at kvinder godt kan stå frem i samfundet og være glade for at have sex – men undersøgelsen viser jo, at de samtidig er bange for at blive slutshamet?

»Jeg tror ikke, at det er et samfundsmæssigt problem, at kvinder bliver slutshamet. Det offentlige rum er fyldt med billeder, der lærer kvinder, at en rigtig kvinde elsker sex. #Over10 siger, at det er vigtigt at have mange sexpartnere, og opsætter også en kvote for hvor mange. Det giver det indtryk, at kvinders værdi skal måles i seksuelle præstationer«.

Sussi la Cour, erhvervskvinde

Antal sexpartnere: #Over1000