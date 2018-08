Hvorfor al den vrede mod liderlige kvinder? Det er da kun en fordel, hvis en kvinde har sund appetit på sex

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Med hashtagget #Over10 har Venstre-politikeren Anahita Malakians rejst en debat om, hvorvidt kvinder udskammes, når de tillader sig at knalde mange mænd. Eller kvinder.

Hashtagget er ment som en opfordring til kvinder om at afsløre, hvor mange sexpartnere de har haft i deres liv. Ifølge en britisk undersøgelse fra 2016 er ti sexpartnere det antal, vi foretrækker, at vores partner har haft. Det er samtidig under en tiendedel af det antal, som Anahita Malakians har haft sex med.

Niels Jespersen Født 1980, cand.mag. i historie fra Københavns Universitet. Afghanistan-veteran og klummeskribent. Niels Jespersen skriver fast i Politikens debatsektion.

Den mest udbredte reaktion på Anahita Malakians udmelding er »hvad rager det mig?«, men for at få svar på det, skal man blot læse lidt længere ned i kommentarsporerne. Her er der nemlig fyldt med grove skældsord og folk, der ikke mener, at man kan være en kompetent, kvindeligpolitiker med mange partnere. Kommentarerne bekræfter således relevansen ved det oprindelige budskab med #Over10: at sætte fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder.

Spørgsmålet er, hvor vreden mod liderlige kvinder stammer fra? En biologisk forklaring kunne være, at kvinder historisk har 'byttet' sex for tryghed og status, og at kvinder med mange partnere således har fungeret som en slags 'skruebrækkere', der sænkede værdien af sexydelserne.

Det forklarer imidlertid ikke, hvorfor så mange mænd raser mod seksuelt frigjorte kvinder. Hvis vi accepterer ideen om, at mænd vil have mere sex end kvinder, skulle man tro, at mænd ville hylde de kvinder, der oversvømmede markedet med sex.

Det er selvfølgeligt en ærlig sag ikke at tænde på kvinder, der har haft mange partnere. Lysten er heldigvis skyldfri. Der er bare ingen rationelle argumenter for det. Muskulaturen i en kvindes underliv er ikke ulig andre muskelgrupper. Den bliver ikke slap af at blive brugt. Tværtimod.

Hvorfor er det bedre, at en kvinde har knaldet en million gange med den samme mand, end at hun har knaldet 100 gange med 100 forskellige mænd?

Så kan der selvfølgeligt være den psykologiske lede ved at placere sin penis et sted, hvor andre penisser også har været, men her halter logikken atter, for hvorfor er det bedre, at en kvinde har knaldet en million gange med den samme mand, end at hun har knaldet 100 gange med 100 forskellige mænd?

Jeg kan desværre godt genkende den udskamning Anahita Malakians gengiver. I lang tid troede jeg blot, det var ungdomsfnidder at se ned på kvinder for at havde mange seksuelle partnere. Jeg antog, at de fleste voksede fra det, men siden er det gået op for mig, at det desværre også er udbredt i min egen aldersgruppe. Der er både tale om kvinder, der mangler søstersolidaritet og derfor slutshamer. Men også om mænd, som i den grad selv giver den gas på kødmarkedet og samtidig mener, at kvinder mister deres kærestepotentiale, hvis de har haft mange partnere, eller hvis de knalder på første date.

Personligt har jeg altid haft det omvendt og tænkt, at hvis man kunne holde fingrene fra hinanden på første date, så var det nok alligevel ikke en relation, der havde parforholdspotentiale.Siden jeg var ung, har jeg således fulgt Jesu eksempel og omgivet mig med skøger.