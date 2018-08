Forfatter og musiker Kristian Leth: Vores klimahistorie er ikke en tragedie, men en kæmpe succes Det er giftigt, når medier og klimaeksperter igen og igen forsøger at få os til at tro, at toget er kørt, og at vi allerede har tabt kampen til klimaforandringerne, mener forfatter Kristian Leth.

Folk snakker med frygt i stemmen om, at denne sommer er the new normal, at de vilde temperaturer er et forvarsel om, hvilken fremtid vi går i møde, og medierne skriver sensationalistiske artikler om, at klimaforandringerne allerede er ved at løbe løbsk. Men vi har oplevet varme somre som denne før, og det betyder ikke, at verden er ved at gå under. Den slags alarmisme fjerner fokus fra det, vi kan gøre, og der er ingen god grund til at frygte, at undergangen står ligefor«.

Blå bog Kristian Leth Kristian Leth (f. 1980) er dansk musiker og forfatter, uddannet fra forfatterskolen i 2002. Han er desuden forsanger i bandet The William Blakes. Bogaktuel med ’Håb – et forsvar for fremtiden’, og mandag 20. august kan du opleve ham i Pressen, Politikens Hus, i samtale med Jes Stein Pedersen.

Sådan lyder det fra forfatter og musiker Kristian Leth, der i maj udgav bogen ’Håb – et forsvar for fremtiden’. En bog, han begyndte at skrive, da han for to år siden blev ramt af en depression, der bundede i dyb angst. Han var rædselsslagen for, hvordan fremtiden ville se ud i en verden, der tilsyneladende var ved at blive smadret af klimaforandringer, overbefolkning og andre katastrofer, der lurede lige om hjørnet.

Som ren terapi satte Leth sig derfor for at modbevise den dommedagstænkning, der ifølge ham præger mediebilledet i dag, og efter to års grundig research og interviews med en række forskere er Leths pointe klar: Dommedag er aflyst, og vi har masser af grund til at se lyst på fremtiden.

»Udviklingen i vores klimahistorie er en kæmpe succeshistorie, der er i færd med at udfolde sig, og ikke en tragedie«, erklærer han.

Mener du virkelig det?

»Ja. For første gang nogensinde er hele verden blevet enig om et fælles værdisæt – nemlig at klimaforandringer er noget, vi har indflydelse på og har et fælles ansvar for. Det er historisk set uhørt, og det er sket på bare 46 år, siden det første FN-topmøde blev holdt. Der er sket et paradigmeskift på meget få år«.

Men ikke mindst i den her varme sommer har vi igen og igen hørt advarsler fra dybt bekymrede klimaforskere. Den globale opvarmning kan gå amok, stod der forleden i denne avis, og Jesper Theilgaard har ligefrem sagt, at toget er kørt, at vi ikke kommer til at se forbedringer. Deler du slet ikke deres bekymring?

»Selvfølgelig bliver vi skræmt fra vid og sans, når vi for eksempel læser, at vandene kan stige flere meter, og at temperaturerne kan blive så høje, at isen i Grønland forsvinder. Men det er worst case-scenarier baseret på de mest pessimistiske hypoteser og en forventning om, at vi mennesker ikke udvikler os, ikke ændrer adfærd, ikke innoverer. Der er allerede en utrolig udvikling i gang, og der er ikke nogen grund til at tro, at den stopper. Statistisk og historisk er sandsynligheden for, at det ender så galt, meget lille. Det betyder ikke, at der ikke er en chance, men måske skulle man bruge proportionelt mere tid på de proportionelt mere sandsynlige scenarier. Det ville være mere mobiliserende og ikke så hysterisk«.

Selv har jeg aldrig tænkt så meget klimaet og de udfordringer, vi står over for, som jeg har gjort denne sommer – og det er mit indtryk, at rigtig mange har det sådan. Vi tager både vores flyrejser, røde bøffer og tøjindkøb op til revision. Er det ikke godt med al den opmærksomhed?

»Jo, det er entydigt godt, hvis man som du oplever en vilje til positiv forandring, men for mange andre – som mig for to år siden – er det nådesløst kun at kunne læse om alt det, der kan gå så grueligt galt. Det er giftigt, når Theilgaard forsøger at få os til at tro, at toget er kørt, at alt håb er ude. Det fodrer vores afgrundsdybe angst og gør os passive, hvorimod håb gør det muligt for os at skabe forandring. Og det giver ingen mening med al den dommedagsangst, når den mest bygger på skyldbaserede science fiction-mareridt med overtoner af kristen arvesynd: Vi har syndet mod Jorden, og nu bliver vi straffet i total apokalypse«.

Hvordan sørger vi så for, at folk får vilje til at forandre tingene?