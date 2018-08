Jesper Theilgaard: De unge skal mere på banen i klimadebatten. For de har mest at tabe

Tørkeperioder kan komme dobbelt så ofte

For at kunne besvare det spørgsmål er det nødvendigt at lave et såkaldt attribution-studie. Det er en relativt ny metode til at påvise, om en vejrhændelse får større eller mindre sandsynlighed i et varmere klima.

Lidt simplificeret går studiet ud på, at man tager data tilbage i tiden for at se, hvor ofte en lignende hændelse er forekommet.

Herefter anvender man en klimamodel for at se, hvor ofte hændelsen vil forekomme i et varmere klima. Udfaldet af disse modelberegninger fortæller så, hvor meget den globale opvarmning påvirker den aktuelle hændelse.

World Weather Attribution er et samarbejde mellem det hollandske meteorologiske institut, Røde Kors’ klimacenter og Oxford Universitet.

Den usædvanlige sommer er noget, samfundet må interessere sig for, eftersom konsekvenserne af hedebølger kan være store

Beregningerne herfra blev offentliggjort sidst i juli, og resultatet var, at en sådan langvarig tørkeperiode med høje temperaturer i et varmere klima vil forekomme dobbelt så ofte.

Så hvis det tidligere forekom hvert 10. år, vil det i et varmere klima forekomme hvert 5. år.

Nu blev beregningerne allerede foretaget i juli måned, mens tørken endnu ikke var overstået, så et nyt studie i september med data for hele sommeren kan vise et lidt andet resultat.

Denusædvanlige sommer er noget, samfundet må interessere sig for, eftersom konsekvenserne af hedebølger kan være store – især hvis de samtidig som i år ledsages af langvarig tørke.

Spørgsmålet er for eksempel, om ikke det vil være rimeligt at begynde at diskutere, om der i fremtiden her i landet vil være behov for vandreservoirer, som vi kender det fra andre lande, eller om der kan tilvejebringes vand på anden vis, når tørken tager overhånd.

Det kom jo bag på alle, at årets tørke fik det voldsomme omfang, så en debat om emnet kunne gøre os mere beredte næste gang – for det vil ske igen!