Bioetiker: Vi står alle i klima-ansvar til halsen

Varmen denne sommer er en påmindelse om, at konsekvenserne af klimaforandringerne ikke kun er et problem for fremtidige generationer og fattige mennesker langt væk, som vi alligevel ikke orker bekymre os om. De er her, de er nu, og de har negativ indflydelse på vores eget liv.

Der kan ikke sættes direkte lighedstegn mellem sommervejret og klimaforandringerne. Så kunne vi jo aflyse krisen, hvis vi fik en kold vinter. Men det er ekstreme vejrfænomener som sommerens tørke, der vil vokse i hyppighed og omfang fremover. Vi kan ikke længere lade, som om alt er ved det gamle.

Vi er efterladt med skægget i livets postkasse og skal til at finde ud af, hvordan vi vil forholde os til den skyld – i fællesskab og hver især.

Det værste er, at vi selv har skabt problemerne. Vi har ansvaret. Alle sammen og hver især. Og med ansvar følger skyld, hvis ansvaret ikke blive løftet. Vores samvittighed er sort som kul, og selv om det er upopulært, er vi nødt til at tale om det.

K.E. Løgstrup (1905-1981) påpegede, at vi påvirker hinanden. Som han skrev: Vi holder altid noget af den andens liv i vores hånd. Vi har magt over hinanden, og den magt er vi etisk set forpligtet til at bruge til hinandens bedste. Altid – uanset om vi holder meget eller lidt af den andens liv. Magten skal bruges til at fremme den andens liv, ikke skade det.

Klimaforandringerne skader påviseligt andre mennesker – for slet ikke at tale om de tusinder af dyre- og plantearter, som vi er ved at udrydde. Og de skyldes de drivhusgasser, som vi udleder gennem vores livsstil, både i form af et højteknologisk samfund og en lang række valg fra transport over mad og et uendeligt forbrug af tøj, samtalekøkkener og plastik til elektroniske gadgets, og hvad vi ellers fylder vores liv, maver og hjem med. Kollektivt set er danskerne et af de mindst klimavenlige folkefærd på planeten. Der er ikke mange af os, så i det store billede fylder den danske udledning ikke meget, men hver enkelt danskers udledning er i sammenligning med de fleste andre beboeres på planeten tårnhøjt.

Vi insisterer på retten til at flyve, hvor og når vi vil så billigt som muligt, og smide lige præcis det antal røde bøffer på grillen, som vi lyster. Ingen skal blande sig i det.

Det synes dog ikke at få os til at handle anderledes. Vi insisterer på retten til at tjene penge på en svineproduktion, der ud over at bidrage til klimaforandringerne rummer andre problemer som manglende dyrevelfærd, antibiotikaresistens og kvælstofudledning, der forværrer vandmiljøet.

Spørger man, hvorfor det er i orden at skade andre mennesker gennem livsvalg, der langt mere er udtryk for luksuspræferencer end for tvingende nødvendighed, lyder svaret ofte, at den enkeltes bidrag blot er en dråbe i havet, hvorfor den enkelte ikke behøver sidde tilbage med dårlig samvittighed, endsige skyld. Vi kan flyve og æde, så tosset vi vil, med god samvittighed, for det ville ikke gøre en forskel, hvis vi lod være. ’Selvfølgelig skal vi gøre noget – det skal bare ikke være mig. Det er et globalt problem, der kræver globale politiske aftaler. Mit eget bidrag tæller i den sammenhæng ikke’, synes rationalet at være.